Riquelme também está fora dos planos do Vasco, mesmo com contrato até dezembro de 2026. A avaliação é de que o lateral-esquerdo não conseguiu manter o rendimento no time profissional, dos tempos da base, que lhe rendeu convocações para as seleções sub-15, sub-17 e sub-20. No entanto, além do aspecto físico e técnico, o lado discilplinar impactou para o clube escantear o jogador.