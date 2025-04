A janela de transferências doméstica fechou e o Vasco não trouxe reforços que participaram dos estaduais. O Cruz-Maltino chegou a tentar contratar Brahian Palacios, do Atlético-MG, mas viu o negócio melar.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O Vasco chegou a ter o empréstimo de Palacios encaminhado. O atacante desembarcaria no Rio de Janeiro após o término do Campeonato Mineiro. No entanto, o Atlético-MG vendeu Alisson e isso fez o Galo não emprestar mais o colombiano ao Cruz-Maltino.

Com isso, o Vasco vai até a janela de transferências do meio do ano tendo feio oito contratações. Chegaram neste início de ano Vasco o goleiro Daniel Fuzato, os zagueiros Lucas Freitas, Lucas Oliveira e Mauricio Lemos, o volante Tchê Tchê e os atacantes Benjamín Garré, Loide Augusto e Nuno Moreira.

continua após a publicidade

A próxima janela de transferências será entre os dias 10 de julho e 2 de setembro. Até lá o Vasco disputará 16 jogos alternados entre o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e a Sul-Americana, a começar pelo Sport, neste sábado (12), às 21h, em São Januário, pela 3ª rodada do Brasileirão.

➡️ Vasco x Sport: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Brahian Palacios esteve perto de vestir a camisa cruz-maltina (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Enxugando o elenco

Se por um lado, não chegaram jogadores, por outro, o Vasco confirmou saídas. De Lucca (Cuiabá), JP (Avaí), Lucas Eduardo (Cuiabá) e Maxime Dominguez (Toronto FC) deixaram o clube.