As escalações de Vasco e Sport acabam de ser confirmadas para o jogo deste sábado (12) a partir das 21h (de Brasília). As equipes jogam em São Januário tentando se recuperar na tabela do Brasileirão, após derrotas na segunda rodada.

O Vasco teve uma boa estreia na competição, ao bater o Santos por 2 a 1. Na semana passada, porém, o técnico Fábio Carille optou por preservar alguns jogadores e foi presa fácil para o Corinthians, perdendo por 3 a 0 em Itaquera.

Dessa vez, a escalação do Vasco para encarar o Sport apresenta um time com praticamente força máxima. Pressionado no cargo, o treinador vai mandar a campo uma equipe muito parecida àquela que superou o Puerto Cabello por 1 a 0 no meio de semana, pela Copa Sul-Americana. O único desfalque é Maurício Lemos, que está com uma fratura na costela.

O Sport, por sua vez, soma um único ponto no Campeonato Brasileiro e precisa vencer para não correr o risco de encerrar a rodada na zona da degola. O técnico Pepa, porém, teve problemas para escalar o time: o lateral-esquerdo Igor Cariús se lesionou no meio de semana, e Dalbert, a primeira opção para a vaga, já estava entregue ao departamento médico. Assim, o treinador precisou improvisar.

Veja as escalações de Vasco e Sport

Assim, a escalação do Vasco para o jogo com o Sport tem Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Garré e Vegetti.

O Sport Recife, por sua vez, está confirmado pelo técnico Pepa com Caíque França; Hereda, João Silva, Lucas Cunha e Chico; Rivera, Du Queiroz, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Barletta e Pablo.