O Vasco inicia neste sábado (12), contra o Sport, uma saga de 10 jogos em que apenas dois jogos serão em São Januário. A bola rola às 21h, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após o confronto contra o Sport, o Vasco só volta a entrar em campo na Colina Histórica para enfrentar o Lanús, pela 3ª rodada do Grupo G da Sul-Americana. O jogo está marcado para o dia 22 de abril.

Além destas partidas, o Vasco também será mandante em outras duas: Flamengo e Palmeiras. No entanto, estes jogos não serão em São Januário. O Cruz-Maltino entrou em acordo com o rival para mandar o clássico no Maracanã. Já contra o Alviverde, o mando de campo foi vendido para o Estádio Mané Garrincha.

Próximos 10 jogos do Vasco

Data Partida Local Competição 12 de abril Vasco x Sport São Januário 3ª rodada do Brasileirão 15 de abril Ceará x Vasco Castelão 4ª rodada do Brasileirão 19 de abril Vasco x Flamengo Maracanã 5ª rodada do Brasileirão 22 de abril Vasco x Lanús São Januário 3ª rodada do Grupo G da Sul-Americana 27 de abril Cruzeiro x Vasco Parque do Sabiá 6ª rodada do Brasileirão A confirmar Operário-PR x Vasco A confirmar Terceira fase da Copa do Brasil 04 de maio Vasco x Palmeiras Mané Garrincha 7ª rodada do Brasileirão 07 de maio Puerto Cabello x Vasco Misael Delgado 4ª rodada do Grupo G da Sul-Americana 10 de maio Vitória x Vasco Barradão 8ª rodada do Brasileirão 13 de maio Lanús x Vasco La Fortaleza 5ª rodada do Grupo G da Sul-Americana

Dentro destes 10 jogos, os seis restantes serão todos como visitante. O Cruz-Maltino enfrentará o Ceará, Cruzeiro, Operário-PR, Puerto Cabello Vitória e Lanús.

