A titularidade de Orellano e Gabriel Pec destacou a meritocracia da comissão técnica. Os dois foram bem contra o Corinthians e com justiça entraram no time. Gabriel Pec deu a assistência para o gol de Vegetti confirmando a importância do jogador ao time.Já passou da hora do jovem atacante receber o valor que merece. Dos 13 gols marcados pelo Vasco no Campeonato Brasileiro, Pec participou de 5 (3 gols e 2 assistências).