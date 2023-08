No julgamento desta última quarta-feira (30), a decisão tomada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) foi pela manutenção da interdição de São Januário. Diante disso, uma dúvida paira no ar: onde o Vasco vai jogar com torcida, já que não está autorizado na Colina Histórica? O Lance! explica as opções.