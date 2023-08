- Não consigo achar outro termo que não uma medida elitista e preconceituosa que é mantida após uma segunda análise do Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Ela é baseada por uma premissa falsa. "Já que tem violência e tráfico de drogas na região, tem que interditar São Januário". Por que digo que ela é falsa? Porque o jornal "O Globo" fez um levantamento mostrando que há mais tiroteios no entorno do Maracanã que em São Januário. Então, se for adotar uma medida com a mesma régua, tem que interditar o Maracanã, onde também tem comunidades no entorno. Se for para ter isonomia, tem que interditar o Rio de Janeiro inteiro. Não pode mais ter escola de samba, festa em comunidade - disse Rizek