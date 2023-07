DETALHES DA CAMISA HOME PLAYER I KOMBAT 23:

- Manga curta com barra em retilínea exclusiva em cor contrastante;

- Recortes contrastantes na manga em tecido tecnológico de alta respirabilidade;

- Hidroway fabric: tecido tecnológico de alta performance com absorção de umidade e secagem rápida, que proporciona melhor conforto e caimento;

- Logo Omini em termotransfer nas mangas;

- Recortes laterais assimétricos em tecido tecnológico de alta respirabilidade;

- 100% poliéster

- Escudo do Vasco diferenciado 3D em termotransfer em material com silicone;

- Limpeza de gola interna em cor contrastante;

- Gola com decote em V com detalhe de friso dourado na parte da nuca;

- Logo Omini em termotransfer frontal;

- Faixa diagonal e nas costas em sublimação;

- Tagless interno com estrelas estilizadas deslocadas para o interno da camisa;

- Etiqueta de tear termoaplicada na barra marcando os 125 anos de fundação do clube;

- Frase “Que Honra Ser” estilizada aplicada na nuca em termotransfer aplicado;

- Barra traseira arredondada com recorte e aplicação de friso dourado;

- Marcas KOMBAT E KOMBAT PRO SYTEM® em termotransfer, identificando a autenticidade do produto Kappa® Gara, desenvolvidos para alinhar as especificidades dos atletas profissionais aliados ao design e elegância italianos;

- Todos os produtos KAPPA apresentam selo holográfico numerado com logo do clube, atestando qualidade e originalidade do produto.