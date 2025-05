Vasco protocola plano de Recuperação Judicial

O Vasco entregou à Justiça o plano para quitar as dívidas na Recuperação Judicial. O documento foi protocolizado nesta segunda-feira (6).

Agora o Poder Judiciário e os credores vão analisar o planejamento para dar andamento às negociações. Depois disso, uma Assembleia Geral será convocada para deliberar a aprovação.

Confira a nota oficial publicada pelo Vasco na íntegra:

"Nesta segunda-feira (05), o CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA e a VASCO SAF protocolaram o Plano de Recuperação Judicial — um marco importante no processo de reestruturação financeira que vem sendo conduzido com responsabilidade e transparência.

Esta etapa representa o momento em que o diagnóstico dá lugar ao plano, que apresenta as propostas e medidas fundamentais para o cumprimento das obrigações do Club de Regatas Vasco da Gama e da Vasco SAF, além de estabelecer as bases para a reestruturação financeira.

O Plano de Recuperação Judicial é resultado de meses de análises cuidadosas, envolvendo diretores, executivos, consultores, advogados e colaboradores. Todos atuaram com uma missão: assegurar que o VASCO DA GAMA supere os desafios enfrentados até aqui e siga gerando valor, dentro e fora de campo.

Com o protocolo do Plano de Recuperação Judicial, tem início a fase de análise por parte do Poder Judiciário e dos credores, conforme estabelece a legislação. Após a distribuição do plano, os credores serão convocados pela Justiça para deliberar sobre sua aprovação em Assembleia Geral, a ser realizada oportunamente.

O cenário é desafiador, mas o CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA e a VASCO SAF seguem firmes na convicção de que esse é o caminho para atravessar este momento e agradecem o apoio e a confiança de toda a comunidade vascaína.

Diretoria Executiva da Vasco SAF

Diretoria Administrativa do CRVG"

