Pioneiro na América Latina, o CineFoot é o único festival de cinema voltado para o futebol no Brasil. Celebrando sua 15ª edição, o evento acontece no Rio de Janeiro, entre 9 e 16 de maio, e em São Paulo, entre os dias 10 e 13. A entrada é franca e sujeita a lotação.

Neste ano o festival reunirá mais de 70 filmes, sendo 26 participantes da mostra competitiva. Entre eles, 15 são produções brasileiras e 11 internacionais, com representantes de França, Itália, Reino Unido, Grécia, Austrália, Chile, Argentina, Malásia e Arábia Saudita, além de uma coprodução Espanha/Panamá. Os espectadores votarão em seus preferidos para ganhar a Taça CineFoot.

- Chegamos aos 15 anos homenageando o passado e entusiasmados com o futuro. Vamos entrar em campo mais uma vez para proporcionar um momento mágico para os amantes do cinema de futebol, fazendo pulsar intensamente as arquibancadas dos cinemas. Um filme de futebol não se assiste, se sente. No CineFoot, praticamos o futebol arte - comentou Antonio Leal, criador do festival.

Leo Batista na exibição da série "A Voz Marcante", no Cinefoot de 2024 (Foto: Reprodução/CineFoot)

Programação do CineFoot no Rio de Janeiro

As casas do CineFoot em solo carioca serão os cinemas Estação Net Botafogo, Estação Net Rio, Centro Cultural Justiça Federal (CCJF) e o Ponto Cine. Os ingressos devem ser adquiridos pela Sympla (clique aqui para acessar) e estão sujeitos à lotação das salas.

Para conferir a programação completa e mais informações sobre o CineFoot, acesse o site neste link.

Sessões especiais sobre futebol carioca

O quatro grandes do Rio de Janeiro terão exibições especiais contando a história de conquistas, jogadores e acontecimentos marcantes. Para os botafoguenses, haverá, no dia 13, uma noite especial dedicada à conquista da Libertadores de 2024, além de outras sete obras sobre o título do Botafogo na Argentina.

Sobre o Rubro-Negro, o filme "Alma e Corpo de uma Raça", que reúne imagens de Leônidas da Silva e Valido, será exibido. Feito pela Cinédita em parceira com o Flamengo, a produção data de 1938 e foi restaurada em 4K.

Os tricolores serão representados no CineFoot pela exibição do documentário "A Herança de Chico", que retrata a história do desafio de um pai em manter a tradição familiar de torcer para o Fluminense. Um curta do Museu da Pelada sobre Búfalo Gil, bicampeão Carioca em 1975 e 1976, também está na programação como tributo aos 50 anos da Máquina Tricolor.

Já o Vasco, marcará presença nas telas por meio da história de Almir Pernambuquinho, que defendeu o clube entre 1957 e 1960. Além disso, em homenagem à "geral" do Maracanã, extinta há 20 anos, as produções "Geral" e "Geraldinos" tomarão as salas de cinema.

Programação do Cinefoot em São Paulo

O festival chega à São Paulo no dia 10 de maio, ficando até o dia 13, com filmes serão exibidos no Museu do Futebol, no Estádio Pacaembu. Além de obras com diferentes abordagens sobre os temas do futebol, haverá duas sobre o São Paulo.

Os tricolores poderão assistir a produção "És o Primeiro" e "Alta Fidelidade: São Paulo FC". O primeiro relembra o dia 18 de dezembro de 2005, quando o clube tornou-se o primeiro brasileiro a ser tricampeão do mundo, enquanto o segundo fala sobre a paixão da torcida

A rivalidade entre os times paulistas também será retratada no CineFoot na produção "A Culpa é do Neymar", que conta a história de um menino que escolheu torcer para o Santos por conta do camisa 10, enquanto seu pai lida com o fato do filho ser torcedor rival. Ainda, o festival conta a trajetória do Comercial, de Ribeirão Preto, no Campeonato Paulista de 1966.