Spinelli é regularizado no BID e já pode estrear pelo Vasco

Jogador argentino deve ser relacionado para a partida contra o Bahia

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/02/2026
19:47
spinelli vasco
imagem cameraClauido Spinelli ao lado de Admar Lopes, diretor de futebol do Vasco (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)
O atacante Claudio Spinelli teve o nome publicado no Boletim Diário Informativo (BID) da CBF nesta terça-feira (10) e está oficialmente regularizado para defender o Vasco. Contratado junto ao Independiente del Valle, do Equador, o argentino já reúne condições legais de jogo pelo clube carioca.

Spinelli
Spinelli teve seu nome publicado no BID nesta terça-feira (10) (Foto: Reprodução/BID)

Além de Spinelli, o lateral-esquerdo Cuiabano também teve o nome registrado no BID, na segunda-feira (9). A diferença é que o atacante deve ser relacionado para a partida contra o Bahia, nesta quarta-feira (11), enquanto o lateral tende a ficar fora por conta do ritmo de jogo.

A expectativa é que Cuiabano fique à disposição pela primeira vez no banco de reservas no próximo sábado (14), quando o Vasco enfrenta o Volta Redonda, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Já Spinelli passa a ser uma opção imediata para o técnico Fernando Diniz no setor ofensivo.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco enfrenta o Bahia nesta quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), em São Januário. A equipe comandada por Fernando Diniz soma apenas um ponto nas duas primeiras rodadas e busca a primeira vitória na competição.

