Spinelli revela conversa com Vegetti antes de fechar com o Vasco: 'Me disse o que era o clube'

O centroavante argentino Claudio Spinelli foi apresentado no Vasco nesta terça-feira (10), no CT Moacyr Barbosa. Em sua coletiva, o jogador revelou que conversou com Pablo Vegetti, ex-atacante do Cruz-Maltino, antes de assinar com o Gigante da Colina.

- Falei um pouco com Vegetti um pouco de vir para cá. Me disse o que era o clube, o importante e o que é essa equipe. Venho com muita vontade e tomara que possa conseguir ele conseguiu, o Cano também. Sei que a torcida tem muitas expectativas, e eu também. Sei que está nas minhas mãos. Vou trabalhar muito para conseguir lograr o que eles conseguira - afirmou Spinelli.

O atacante argentino também analisou a briga pela a posição de titular no atacate do Vasco com o companheiro Brenner, que foi um pedido do próprio treinador Fernando Diniz para esta temporada.

- Sei que vamos lutar por uma posição. É um grande profissional e goleador. Mas vim para cá para lutar pelo meu lugar, para trabalhar muito. Sei que é o futebol, tudo pode caminhar, tanto para bem quanto para mal. O importante é trabalhar e somar para a equipe, que o treinador encontre os jogadores para ganhar e conseguir os objetivos.

