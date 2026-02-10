O Vasco apresenta oficialmente nesta terça-feira (10) os jogadores Cuiabano e Claudio Spinelli, no CT Moacyr Barbosa. Com os dois reforços o Gigante da Colina chega ao total de seis novos jogadores para a temporada 2026.

O lateral-esquerdo Cuiabano foi contratado junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra, por empréstimo até o final da temporada com opção de compra. Enquanto o centroavante Spinelli, que defendia o Independiente Del Valle, do Equador, foi adquirido em definitivo e o contrato vai até o final de 2028.

Spinelli foi anunciado pelo Vasco nesta segunda-feira (9) (Foto: Divulgação/Vasco)

Com as contratações de Spinelli e Cuiabano, o Vasco chega a seis reforços nesta janela de transferências:

Johan Rojas (ex-Monterrey)

Alan Saldivia (ex-Colo-Colo)

Brenner (ex-Udinese)

Marino (ex-Atlético Nacional)

Cuiabano (ex-Nottingham Forest)

Claudio Spinelli (ex-Independiente Del Valle)

