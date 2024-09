Vasco avalia acionar o STJD contra mudança de datas da Copa do Brasil

Pedrinho, presidente do Vasco, durante partida contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela pela 28ª rodada do Brasileirão (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Publicada em 30/09/2024 - 16:36 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco avalia internamente acionar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra as trocas das datas dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil. O clube entende que Atlético-MG e Flamengo "estão sendo beneficiados" com o adiamento das partidas. A informação foi dada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

Atlético-MG e Flamengo entraram com um pedido à entidade para adiar os jogos de volta, que aconteceriam na quinta-feira (17), por conta da Data Fifa. Presidentes de Vasco e Corinthians, Pedrinho e Augusto Melo se manifestaram publicamente contrário às alterações divulgadas pela CBF e sem o consentimento de todas as equipes.

O Vasco se baseia em artigos do Regulamento Geral de Competições (RGC) para ir ao tribunal desportivo. O Cruz-Maltino se prepara para ir ao STJD e, caso não obtenha um resultado favorável, cogita acionar a Justiça comum como última alternativa.

Segundo o artigo 11 do RGC, "a convocação de atletas para integrar seleções nacionais não assegura aos seus clubes o direito de alterar datas de suas partidas em competições". No artigo 14, o documento afirma que "as tabelas das competições somente poderão ser modificadas por solicitação da parte interessada".

De acordo com o Regulamento Geral de Competições, as partes interessadas são o clube mandante, a federação mandante e a emissora dos direitos de transmissão. Pelo fato do Atlético-MG ser visitante no jogo de volta, o Gigante da Colina entende que a solicitação por parte do clube mineiro não seria válida. O mesmo se encaixaria no caso do confronto entre Corinthians e Flamengo.

Confira nota divulgada pelo clube contra a mudança de datas da Copa do Brasil:

"O Vasco da Gama vem a público manifestar seu descontentamento com a decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de manter a alteração da data da partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, mesmo após consulta feita através de ofício enviado pela própria CBF. Agradecemos o apoio da nossa torcida e reiteramos que seguimos focados em alcançar nossos objetivos dentro de campo, apesar das adversidades impostas."

Vasco x Atlético-MG pela Copa do Brasil

Ida: 02/10 (Quarta-feira) – 19h15; Arena MRV, Belo Horizonte

Volta: 19/10 (Sábado) – 18h30; São Januário; Rio de Janeiro