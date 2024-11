Vasco prega cautela com renovação de Vegetti; entenda cenário

Vegetti comemora gol pelo Vasco, contra o Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/11/2024 - 05:30 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco prega cautela e não tem pressa para renovar o contrato do centroavante Pablo Vegetti, uma das principais peças da equipe de Rafael Paiva. O atleta tem vínculo com o clube até dezembro de 2025.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

No entanto, o centroavante possui um gatilho em seu contrato que dá tranquilidade ao Cruzmaltino com relação a uma renovação automática até dezembro de 2026. Ainda assim, o veterano luta por um acordo melhor tanto com relação a um aumento salarial, quanto com relação a longevidade.

Na última coletiva de imprensa, Pedrinho comentou sobre a situação contratual de Vegetti e deixou claro que sua prioridade é com relação a saúde financeira do Vasco. Ainda assim, o presidente demonstrou muito carinho com relação ao argentino e afirmou que irá tentar melhorar as condições do acordo, embora não tenha dado prazos.

- O Vegetti tem um ótimo salário. E ele tem contrato com gatilho até 2026. Se eu puder melhorar, vou melhorar. Sem causar danos financeiros ao clube. O que tem que ficar claro é que não vou melhorar nem diminuir o salário de ninguém por desempenho. Se tenho um jogador tem contrato até 2030, ele joga bem e pede aumento... Se jogar mal, eu posso diminuir? Tenho um carinho enorme pelo Vegetti e minha intenção é melhorar as condições do salário dele. É um cara completamente profissional, sente a dor da derrota, sente o prazer da vitória, é um líder, extraordinário no dia a dia e com quem me identifiquei como pessoa. Lembrando que ele tem contrato praticamente até o final de 2026.

Pedrinho não especificou qual é o gatilho que pode favorecer o Vasco em caso de uma renovação com Vegetti. No entanto, o tema só deve ser tratado após o fim do Campeonato Brasileiro, onde o Cruzmaltino terá noção melhor dos torneios a serem disputados em 2025.

Pedrinho durante coletiva realizada na sede do Vasco, em São Januário (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Entenda cenário de Vegetti no Vasco

Contratado na janela de transferências do meio de 2023 até dezembro de 2024, Vegetti foi um dos protagonistas na luta do Vasco contra o rebaixamento na temporada passada. Por conta do grande desempenho, o atleta renovou seu vínculo em fevereiro.

Na atual temporada, o centroavante foi o artilheiro da Copa do Brasil com sete gols marcados e é o máximo goleador do Cruzmaltino no Brasileirão, tendo balançado as redes nove vezes. Nos últimos cinco jogos, o atacante tem a oportunidade de se aproximar de Estêvão, que tem 12 gols na competição.