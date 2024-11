Sem Adson, Vasco tem queda de aproveitamento no Brasileirão

Adson em ação no clássico entre Vasco e Fluminense pelo Brasileirão 2024 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/11/2024 - 11:55 • Rio de Janeiro (RJ)

Desde a lesão de Adson, o Vasco sofreu uma queda de desempenho e aproveitamento no Brasileirão, assim também como caiu na Copa do Brasil. O atleta vinha sendo uma peça importante no ataque por conta de sua velocidade, mas também pelas participações em gols.

No Campeonato Brasileiro, o Gigante da Colina tem 43,4% de aproveitamento e ocupa a 9ª colocação na tabela. No entanto, os números do Cruzmaltino pioraram desde a fratura na tíbia do camisa 28, que deve ser desfalque até o fim da temporada.

Sem Adson, o Vasco tem um aproveitamento de apenas 33,3% somando os desempenhos no Brasileirão, mas também na Copa do Brasil. O ponta possui quatro gols marcados e uma assistência em 34 partidas feitas com a equipe carioca.

Na temporada, o Cruzmaltino ainda encara Internacional, Corinthians, Atlético-GO, Atlético-MG e Cuiabá no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Rafael Paiva busca elevar aproveitamento sonhando com uma vaga na próxima edição da Libertadores mesmo com a ausência de uma das principais peças do elenco.

Outra ausência de peso no Vasco

Além de Adson, o Vasco não conta com David até o fim da temporada por conta de uma grave lesão após romper o ligamento cruzado do joelho esquerdo. Desde a cirurgia do atleta, o Gigante da Colina perdeu três jogos no Brasileirão e conquistou apenas duas vitórias em cinco partidas disputadas na competição.

Além disso, o camisa sete desfalcou o Cruzmaltino nos dois confrontos da semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, em que os cariocas foram eliminados com uma derrota e um empate. Emprestado pelo Internacional, David não deve voltar a vestir a camisa do Vasco, embora tenha sido um dos atletas mais importantes do ano com sete gols marcados e quatro assistências.