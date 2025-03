Vasco pode ter retornos de lesionados para estreia no Brasileirão

O Vasco trabalha para diminuir a lista de jogadores no departamento médico antes da estreia pelo Brasileirão no próximo dia 30, contra o Santos, em São Januário. Philippe Coutinho, Tchê Tchê, Adson, Estrella e David avançam no tratamento de lesões, e os dois primeiros são os que têm mais chances de retornar para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Confira abaixo a situação de cada um.

Coutinho

O meia-atacante foi substituído no segundo tempo na derrota do Vasco por 2 a 1 para o Flamengo, no último sábado (8), e exames apontaram edema no músculo adutor da coxa direita. Desde então, Coutinho realiza tratamento em tempo integral junto aos profissionais do DESP. A lesão é considerada tranquila, e o camisa 11 não deve ser preocupação para a estreia no Brasileirão.

Tchê Tchê

O volante teve lesão leve no ligamento colateral medial e está em tratamento intensivo desde o pós-jogo contra o Botafogo, pelo Carioca. A situação não é considerada grave e o jogador teve chances, inclusive, de ser opção para a semifinal, mas acabou sendo poupado. Tchê Tchê segue em evolução e já faz alguns trabalhos em campo. Com o período sem jogos, a expectativa é de que a recuperação seja acelerada e o atleta esteja à disposição do Vasco contra o Santos.

Adson

Fora de ação desde agosto, Adson está em estágio final de recuperação da cirurgia por conta de fratura da tíbia. O atacante ainda não se juntou ao restante do elenco, mas há expectativa de que esteja disponível para trabalhar em algumas atividades com o grupo cruz-maltino nos próximos dias. É provável que ainda não esteja 100% para a estreia pelo Campeonato Brasileiro.

Estrella

O jovem de 19 anos está em fase avançada de recondicionamento físico e aparece constantemente nos últimos vídeos divulgados das atividades pelo Vasco. Estrella apresenta uma alteração anatômica congênita, ou seja, nasce com ele, conhecida como variante discoide, necessitando de uma cirurgia de estabilização do menisco. Após tratamento, o meio-campista tem chances remotas de estar disponível contra o Santos.

David

David é o único que não tem chances de voltar para o início do Brasileirão. O atacante rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo no empate contra o Cruzeiro no fim de setembro. O prazo para a recuperação do atacante é de 8 a 10 meses, tempo similar ao de Paulinho e Jair, que sofreram a mesma lesão no ano passado. A evolução é considerada bastante positiva pelo departamento médico do Vasco, mas a expectativa é de que retorne somente no meio do ano.