Vasco acerta empréstimo de jogador para clube da Série B

O Vasco acertou a venda do cria da base JP para o Avaí até o fim de 2025. O jogador foi um dos jogadores que atuaram pelo profissional na última temporada, mas acabou perdendo espaço com a chegada de reforços para o setor. O meio-campista já está em Santa Catarina para se apresentar ao Leão da Ilha. A informação foi primeiramente dada pelo jornalista Linniker Biondi e confirmada pelo Lance!.

Vasco deve fazer dois jogos-treinos antes do início do Brasileirão

O atleta de 19 anos retornou aos gramados neste Campeonato Carioca, depois de lesão que o fez perder jogos no segundo semestre de 2024.

O meia de 19 anos viveu uma temporada de transição para o time principal. Sua primeira oportunidade foi com Ramón Díaz, quando entrou na vitória de 2 a 1 sobre o Grêmio, na primeira rodada do Brasileirão. O desempenho agradou, e o jogador se firmou como opção no profissional nas partidas seguintes. Ao todo, são 13 jogos pelo Cruz-Maltino, cinco como titular, com uma assistência e nenhum gol marcado.

Com a concorrência no meio-campo desde a chegada de Philippe Coutinho e Hugo Moura, o empréstimo servirá, também, para dar ritmo de jogo para o jogador ao longo da temporada.

JP é um jogador com ótima visão de jogo, boa capacidade para passes que quebram linhas de marcação. Tem um entendimento acima da média a respeito dos espaço que tem que ocupar dentro de campo, muito por causa da frequência dos seus scannings. Além de ter uma boa finalização de curta e média distância.

AO LANCE!, JP CONCEDE A SUA PRIMEIRA ENTREVISTA EXCLUSIVA NA CARREIRA.

O Avaí entra em campo pela estreia do Brasileirão Série B, contra o Novorizontino, no sábado, dia 4 de abril. Já o Vasco recebe o Santos, no domingo, 30 de março, pela primeira rodada da Séria A, em São Januário. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).

