Vasco deve fazer dois jogos-treinos antes do início do Brasileirão

Ao mesmo tempo em que o Vasco reconhece que o longo período sem jogos não é o ideal, a diretoria do clube vê com bons olhos a parada até o fim do mês, quando o time voltará a campo para enfrentar o Santos, no Rio, pela primeira rodada do Brasileirão. Há o entendimento de que o período servirá para o técnico Fábio Carille fazer os ajustes necessários no time, e para isso o clube pretende realizar dois jogos-treinos.

— A gente vai ter um período maior de treinamento antes do início do Campeonato Brasileiro do que no início da temporada, quando, se fosse trabalhar pela lógica, seria o contrário — observou Marcelo Sant’Ana, diretor executivo do Vasco, nesta quarta-feira (12).

— Mas agora o Fábio Carille vai poder trabalhar com o elenco completo. A contratação dos extremos (Benjamín Garre, Nuno Moreira e Loide Augusto) aconteceu no finalzinho da janela, então, se ele julgar necessário, vai ter a possibilidade de mudar esquema tático — acrescentou o executivo, que representou o Vasco no Conselho Técnico do Brasileirão, na sede da CBF.

Sant’Ana revelou que o time deverá fazer jogos-treinos antes da estreia no Brasileirão, em 30 de março, quando o Vasco receberá o Santos.

— Estamos readequando a carga de treinos, vamos fazer provavelmente dois jogos-treinos para buscar um nível diferente de coletivo, do que só trabalho interno, para que a gente possa testar algumas alternativas dentro da competição — pontuou o diretor vascaíno, sem, no entanto, comentar sobre os adversários.

Vasco fala em "pequenos ajustes" no elenco para o Brasileirão

Marcelo Sant’Ana admitiu que o Vasco "tem dialogado com alguns clubes" para buscar peças para o elenco, mas não quis antecipar se o clube pretende voltar às contratações na janela do meio do ano — no momento, está aberta apenas a janela de transferências entre clubes do País.

— Temos que ter muita responsabilidade. Na semana que vem tem o sorteio da Sul-Americana, e gente tem no mínimo seis jogos na fase classificatória. A gente tem partida eliminatória na Copa do Brasil e 12 partidas na Série A, tudo antes da pausa do meio do ano. Vamos focar primeiro nesta parte competitiva.