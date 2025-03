Diretor-executivo do Vasco, Marcelo Sant’Ana procurou tranquilizar a torcida em relação às questões judiciais aos quais o clube está envolvido — de um lado, o imbróglio com a SAF e 777 Partners, e do outro o regime de recuperação judicial. Segundo o executivo vascaíno, a situação é melhor que a que existia há um ano.

— Eu cheguei ao Vasco na metade do ano passado, em 1º de julho, e era um cenário de muito mais incerteza do que é hoje. Hoje temos noção mais clara dos contratos, da ausência de pagamentos que houve em muitos contratos na administração anterior. A gente consegue ter uma previsibilidade maior de caixa — disse Marcelo Sant’Ana, que nesta quarta-feira (12) representou o Vasco no Conselho Técnico do Brasileirão, realizado na sede da CBF.

Segundo Marcelo Sant’Ana, o Vasco “não atrasou nenhum pagamento” de jogadores ou funcionários desde que Pedrinho passou a comandar também o futebol do clube. A gestão do futebol foi retomada pelo Vasco associativo em maio do ano passado por decisão liminar concedida pela 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, e vigora até hoje.

Diretor do Vasco comenta recuperação judicial após 777

Além da questão envolvendo a 777, o diretor-executivo do Vasco falou sobre o regime de recuperação judicial, que o clube pediu e teve acatado pela Justiça em fevereiro. Marcelo Sant’Ana considerou que se trata de uma medida adequada, mas reconheceu que a questão pode levantar muitas dúvidas, sobretudo entre os torcedores do Vasco.

— Claro que o tema da recuperação judicial, na linguagem popular, não é fácil de dialogar, e muitas vezes de ser entendido pelo torcedor ou pelo mercado. Mas outros clubes da elite do futebol brasileiro já procuraram, seja o regime centralizado de execuções, seja a recuperação judicial, para ter um equilíbrio maior no seu departamento financeiro e tiveram sucesso — declarou Sant’Ana.

