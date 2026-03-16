De herói a vilão do Vasco, Barros mostra nova versão, mas repete erro

Barros viveu sete minutos inacreditáveis contra o Cruzeiro neste domingo (15): marcou dois gols, que viraram o placar momentaneamente a favor do Cruz-Maltino, e foi expulso em seguida por pisão em Matheus Pereira. A sequência mostra uma possível nova faceta do volante do Vasco, mas também a repetição de um erro já cometido nesta temporada.

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Em busca de trazer mais equilíbrio à equipe desde a sua chegada e "facilitado" nesse sentido pela saída de Philippe Coutinho, Renato Gaúcho escalou três volantes em seus dois primeiros jogos no comando cruz-maltino. Contra o Palmeiras, os escolhidos foram Hugo Moura, Tchê Tchê e Thiago Mendes. Diante do Cruzeiro, sem o terceiro, suspenso, promoveu o retorno de Barros.

Dessa forma, a tendência é que o garoto tenha mais liberdade ofensiva no novo esquema. Os dois gols, então, são uma ótima notícia na briga por titularidade. Caso mostre que o oportunismo dentro da área pode ser recorrente, o meio-campista certamente ganhará pontos com o treinador.

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Por outro lado, uma exibição que poderia ser uma reviravolta para Barros na temporada terminou com expulsão desnecessária, da mesma forma que em jogo do Estadual contra o Flamengo. Aos 21 anos, o meio-campista mostra que ainda tem muito a evoluir mentalmente, como já se mostra atento Renato Gaúcho.

— Quanto ao Barros, troquei algumas ideias com ele. Analisei bem o lance. Eu vi também a expulsão contra o Flamengo. Infelizmente, foi expulso hoje, mas nos ajudou bastante, fez dois gols. Ainda é garoto, tenho dado conselhos para ele, lapidado ele em campo, porque comete alguns erros infantis, o que é normal para a idade dele. Mas se você analisar bem a expulsão dele, ele foi para fazer a falta, mas não aquele tipo de falta. A expulsão foi justa, mas ele não teve essa intenção — afirmou em coletiva de imprensa o técnico do Vasco.

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Cauan Barros é expulso por pisão em Matheus Pereira (Foto: Gilson Lobo / Agif / Gazeta Press)

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Como foi o duelo entre Cruzeiro e Vasco?

Em jogo muito movimentado no Mineirão, Cruzeiro e Vasco empataram por 3 a 3. A equipe da casa abriu o placar com Christian. No início da segunda etapa, o Cruz-Maltino virou com dois gols de Cauan Barros, expulso logo depois. Com um jogador a mais, a Raposa buscou o empate com Néiser Villareal, mas tomou outro gol, em contra-ataque finalizado por Brenner. Já nos acréscimos, após forte pressão da equipe de Tite, Japa conseguiu o tento do empate.