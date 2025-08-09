menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Vasco pede à CBF que Rayan não seja convocado para o Mundial Sub-20

Competição será disputada entre setembro e outubro deste ano

Rayan Vasco
imagem cameraVasco se movimenta para evitar convocação de Rayan ao Mundial Sub-20 (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)
e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 09/08/2025
10:02
  • Matéria
  Mais Notícias

O Vasco da Gama decidiu solicitar à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que o atacante Rayan não seja convocado para a disputa do Mundial Sub-20. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo.

Relacionadas

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

A competição será realizada entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro. Por não ser considerada um torneio oficial, os clubes não têm obrigação de liberar seus jogadores. Ainda segundo a publicação, existe uma boa relação entre o Gigante da Colina e a entidade, o que deve facilitar o atendimento ao pedido vascaíno.

Atualmente, a Seleção Brasileira Sub-20 está disputando amistosos em Assunção contra o Paraguai. O zagueiro Luiz Gustavo e o lateral Leandrinho foram convocados, enquanto Rayan não foi chamado.

Rayan Vasco CSA Copa do Brasil
Rayan marcou contra o CSA pela Copa do Brasil (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Renovação de Rayan com o Vasco

Ao marcar contra o CSA, Rayan assumiu a artilharia da Copa do Brasil com quatro gols. O bom desempenho fez o clube acelerar as negociações para estender o vínculo com a sua grande promessa.

Hoje, o contrato do atacante é válido até o fim de 2026, com possibilidade de prorrogação até 2027. A tendência é que o novo acordo ultrapasse esse prazo, com aumento salarial e elevação da multa rescisória.

continua após a publicidade

Rayan já havia renovado contrato em abril deste ano. Com a chegada de Fernando Diniz, o jovem de 18 anos ganhou ainda mais destaque e se consolidou como peça fundamental da equipe, sendo considerado o xodó do técnico cruz-maltino.

