O Vasco da Gama decidiu solicitar à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que o atacante Rayan não seja convocado para a disputa do Mundial Sub-20. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

A competição será realizada entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro. Por não ser considerada um torneio oficial, os clubes não têm obrigação de liberar seus jogadores. Ainda segundo a publicação, existe uma boa relação entre o Gigante da Colina e a entidade, o que deve facilitar o atendimento ao pedido vascaíno.

Atualmente, a Seleção Brasileira Sub-20 está disputando amistosos em Assunção contra o Paraguai. O zagueiro Luiz Gustavo e o lateral Leandrinho foram convocados, enquanto Rayan não foi chamado.

continua após a publicidade

Rayan marcou contra o CSA pela Copa do Brasil (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Renovação de Rayan com o Vasco

Ao marcar contra o CSA, Rayan assumiu a artilharia da Copa do Brasil com quatro gols. O bom desempenho fez o clube acelerar as negociações para estender o vínculo com a sua grande promessa.

Hoje, o contrato do atacante é válido até o fim de 2026, com possibilidade de prorrogação até 2027. A tendência é que o novo acordo ultrapasse esse prazo, com aumento salarial e elevação da multa rescisória.

continua após a publicidade

Rayan já havia renovado contrato em abril deste ano. Com a chegada de Fernando Diniz, o jovem de 18 anos ganhou ainda mais destaque e se consolidou como peça fundamental da equipe, sendo considerado o xodó do técnico cruz-maltino.