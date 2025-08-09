Liga e desliga: xodó de Diniz no Vasco, Rayan volta a decidir e se torna artilheiro
Jovem atacante revelado pelo clube divide artilharia da Copa do Brasil
Ao balançar a rede contra o CSA, Rayan voltou a marcar pelo Vasco e se tornou o artilheiro da Copa do Brasil, com quatro gols. O atacante cruz-maltino está ao lado de Germán Cano e Everaldo, ambos do Fluminense, além de Luiz Fernando, do Athletico-PR.
Apesar da fase artilheira, Rayan sabe que tem pontos a serem ajustados para ser ainda mais valorizado. O principal é permanecer ligado quando joga longe da área técnica.
Coincidentemente, Rayan "está ligado" e brilha quando joga do lado em que Diniz está. Quando vai para onde a torcida se encontra, o atacante "desliga".
Após a classificação na Copa do Brasil, Rayan disse que Diniz "pega no pé" quando joga do lado dele. Os "puxões de orelha" são porque o técnico sabe do potencial do atacante revelado pelo clube.
- O Diniz sempre que eu estou jogando do lado dele, ele fica no meu pé. Quando eu estou do lado dele, eu sempre faço boas jogadas. Ele briga comigo. Sempre sai alguma jogada. Ele fica no meu pé e pede para eu ficar ligado - disse Rayan na zona mista.
Diniz também voltou a elogiar Rayan. No entanto, o técnico ponderou e afirmou que quando o atacante vai para o outro lado do campo tem que se virar porque "não tem ninguém orientando".
- Sobre Rayan, hoje aconteceu de novo. O primeiro tempo dele foi bem melhor que o segundo. Em Mirassol, não, mas hoje aconteceu de novo. Quando ele vai pro lado de lá, tem que se virar sem ninguém orientando - pontuou Diniz.
A vitória classificou o Vasco para as quartas de final da Copa do Brasil. O próximo adversário será definido por sorteio na próxima terça-feira (12).
O Vasco volta a campo no domingo (10) para enfrentar o Atlético-MG pelo Brasileirão. O Cruz-Maltino é o primeiro time na zona de rebaixamento com 15 pontos. A bola rola às 16h, em São Januário.
