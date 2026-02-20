Vasco da Gama encaminha empréstimo de Estrella para clube da Série B

O Vasco está próximo de oficializar o empréstimo do meia Estrella ao CRB, que disputa o Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador já se encontra em Maceió para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube alagoano. O jogador deve seguir os mesmos passos do zagueiro Lyncon que foi emprestado pelo Cruz-Maltino ao Galo da Praia.

Cria de São Januário, Estrella chegou ao Vasco ainda no Sub-10, em 2015, e construiu trajetória de destaque nas categorias de base. O meia foi um dos principais nomes da geração campeã do Campeonato Carioca Sub-17 em 2021 e 2022, além das conquistas da Recopa Carioca nas mesmas temporadas. À época, era tratado como uma das grandes promessas do clube.

A estreia no time profissional aconteceu em 2024, quando passou a receber oportunidades e mostrou bom desempenho nas primeiras partidas. No entanto, uma lesão no menisco interrompeu sua sequência e o afastou dos gramados por mais de um ano. O retorno só ocorreu em julho de 2025, mas, desde então, o meia teve poucas chances. Na última temporada, entrou em campo apenas três vezes, somando 28 minutos.

Estrella sofreu uma lesão no menisco em 2024 (Foto: Maga Jr/Agência F8/Gazeta Press)

Em busca de minutagem e evolução

A ida para o CRB é vista como uma oportunidade para Estrella ganhar ritmo de jogo e recuperar espaço no cenário nacional. Internamente, o movimento é semelhante a outros empréstimos recentes que surtiram efeito positivo.

Um exemplo é o de Barros, que foi cedido ao América Mineiro no início do ano passado. Após boa passagem pela equipe mineira, retornou ao Vasco no meio da temporada e hoje é titular. Outro caso é o de JP, que atuou pelo Avaí na última Série B, teve destaque e voltou valorizado.

A expectativa no Vasco é de que Estrella siga o mesmo caminho, aproveite a experiência na Série B e retorne mais preparado para disputar espaço no elenco principal.

