Lanterna do Campeonato Brasileiro, o Vasco tenta se movimentar no mercado em busca de reforços. Um dos jogadores que o clube negocia é o colombiano Jorge Carrascal, meia-atacante de 25 anos de idade. Revelado pelo Millonarios, da Colômbia, e com passagens pelo Sevilha, da Espanha, Karpaty, da Ucrânia, e River Plate, da Argentina, o atleta defende atualmente o CSKA, da Rússia.



Apesar de ter sido titular em apenas 16 dos 30 jogos do Campeonato Russo - saiu do banco em outras dez rodadas -, Carrascal terminou a temporada como o maior driblador da competição, com 62 fintas certas, segundo dados do site de estatística Sofascore. Número bem superior, por exemplo, ao dos brasileiros Malcom, Wendel e Claudinho, que realizaram 43, 33 e 31 dribles, respectivamente.



Por outro lado, Carrascal teve a segundo pior média de perdas de posse de bola do campeonato, com 21,4 a cada 90 minutos em campo. Com uma média de 1,88 desarmes sofridos por jogo completo, foi o 22º na estatística. Confira mais números do colombiano na última temporada:



CARRASCAL NO CAMPEONATO RUSSO 22-23

- Dados Sofascore e OGol | Média por 90 minutos



26 jogos

16 como titular

1526 minutos em campo

6 gols

1 assistência

3,65 dribles certos em média (1º da Liga)

2,0 passes decisivos em média (25º da Liga)

1,06 finalizações certas em média (30º da Liga)

10,1% de taxa de conversão em gol (104º da Liga)

21,4 perdas de posse de bola em média (2ª da Liga)

1,88 desarmes sofridos em média (22º da Liga)

0,53 interceptações feitas em média (176º da Liga)

1,65 desarmes feitos em média (85º da Liga)