Estando em pré-temporada com o clube, Paulinho Paula chegou a ser emprestado na última temporada para o Al-Fayah, também da Arábia Saudita. No Brasil, foi revelado pelas categorias de base do Fluminense, mas pouco atuou pelo Tricolor e foi negociado junto ao Sporting. Em Portugal, porém, seu maior sucesso foi com a camisa do Boavista, antes de se transferir para o mundo árabe.