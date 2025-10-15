Os atletas Andrey Fernandes e Lucas Andrade, da base do Vasco, foram convocados pelo treinador da Seleção Brasileira Sub-17, Carlos Eduardo Patetuci, para o Mundial da categoria, que ocorre no Catar entre os dias 3 a 27 de novembro deste ano. O Brasil se apresenta na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), na próxima segunda-feira (20) e ficará concentrado até o dia 28, quando embarca para o Catar. A equipe está no Grupo H, junto de Honduras, Indonésia e Zâmbia.

Andrey Fernandes

Natural de Recife, Andrey chegou ao Rio de Janeiro em 2016, aos oito anos, quando foi convidado a atuar pelo Flamengo no futebol de campo e futsal. No rival Rubro-negro, acumulou bons números e chegou a ser artilheiro de quatro dos cinco torneios que disputou em 2019. No entanto, em 2021, aos 13 anos, mudou de ares e assinou com o Vasco, onde mantém uma trajetória de destaque com gols e títulos nas categorias de base.

Andrey já disputou três partidas pelo time profissional do Vasco, todas pelo Campeonato Carioca, quando a equipe utilizou um elenco alternativo nas primeiras rodadas. Mesmo com idade para o Sub-17, o atacante também vem atuando no Sub-20.

Andrey Fernades em partida contra o Flamengo no Sub-17 (Foto: João Gabriel Alves e Dikran Sahagian/Vasco)

Lucas Andrade

Nascido no Espírito Santo, o goleiro e chegou ao Vasco em agosto de 2023 para a categoria Sub-20. O jogador de 17 anos tem um contrato de formação assinado com o clube até junho de 2027.

- É a realização de um sonho ser, mais uma vez, convocado. Agradecer primeiramente a Deus, depois a meus familiares e ao Vasco, que estão me proporcionando essa oportunidade. E chegamos muito motivados para essa competição internacional lá no Catar, em Doha, e vamos buscar o troféu - disse o atleta nas redes sociais do clube.

Lucas Andrade em campo Vasco Sub-17 (Foto: Reprodução/Instagram)

