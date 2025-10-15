Com Vegetti de fora, Vasco está escalado para enfrentar o Fortaleza

O Vasco da Gama está escalado para enfrentar o Fortaleza nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília). Para o confronto, o técnico Fernando Diniz optou por deixar o centroavante Pablo Vegetti no banco de reservas. A vaga do argentino será ocupada pelo colombiano Andrés Gómez, que vem se destacando nas oportunidades que tem recebido, especialmente quando entra no decorrer das partidas. Com a mudança, Rayan deve atuar mais centralizado no ataque, enquanto Nuno Moreira e Gómez serão os responsáveis pelas jogadas pelas pontas.

continua após a publicidade

➡️Fortaleza x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Série A

Entre os atletas que estavam a serviço de suas seleções durante a última Data Fifa, Paulo Henrique será poupado e ficou fora da lista de relacionados. Já o lateral Puma Rodríguez, que defendeu a seleção uruguaia, foi incluído entre os convocados, mesmo após enfrentar uma maratona de compromissos e mais de 25 horas de voo para se reapresentar ao clube. Apesar do desgaste, ele começa a partida no banco de reservas.

Escalação do Vasco

Léo Jardim; Tchê Tchê, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Barros e Coutinho;, Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.

continua após a publicidade

➡️ Ex-diretor do Vasco detona 777 Partners: ‘Péssima’

Vegetti na partida entre Vasco e Bahia, em São Januário (Foto: Thiago Riberio/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Escalação do Fortaleza

Brenno; Mancuso, Brítez, Kuscevic e Ávila; Rodrigo, Lucas Sasha, Pochettino e Guzmán; Lucero e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo.

➡️ Vasco rebate presidente do Flamengo sobre Crefisa: ‘Quer desviar a opinião pública’

Confira as informações do jogo entre Fortaleza x Vasco

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X VASCO

BRASILEIRÃO - 28ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 15 de outubro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

📺 Onde assistir: Globo e Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.