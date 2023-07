O Vasco segue devendo ao Nacional, do Uruguai, pela compra de 75% dos direitos econômicos do lateral-direito Puma Rodríguez. O clube uruguaio foi à Fifa e formalizou uma denúncia. Se o Cruz-Maltino não arcar com o compromisso, corre sérios riscos de sofrer um "transfer ban", que impede o clube de inscrever novos jogadores em competições.