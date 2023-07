- Infelizmente, teve que ser pela via judicial, mas agora os sócios vão poder saber a sua situação para participarem do processo eleitoral que se aproxima. Antes disso, pedimos formalmente, junto aos demais grupos de oposição, na Secretaria do Clube, a listagem de sócios aptos ou potencialmente aptos a participar do processo eleitoral. Não nos forneceram, sequer responderam, numa demonstração não só de má-fé, mas de que o clube está acéfalo, abandonado. Esse tipo de pedido nem precisava ser feito, era obrigação da diretoria informar esses dados. Isso tem que acabar, se quisermos que o Vasco sobreviva - comentou Strozenberg.