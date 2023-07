A chegada do técnico Ramón Díaz agitou os bastidores do Vasco no mercado da bola. O nome da vez para compor o meio-campo é o do paraguaio Óscar Romero, do Boca Juniors, da Argentina. A informação foi publicada primeiramente por veículos de imprensa argentinos. Segundo informações apuradas pelo Lance!, o Vasco fez contato com o Boca Juniors antes mesmo da contratação de Ramón Díaz.