Vasco e XV de Piracicaba se enfrentam neste sábado (4), às 15h (de Brasília), no Estádio Nicolau Alayon, em Água Branca (SP), em jogo válido pela primeira rodada do grupo 32 da Copinha. O Cruz-Maltino enfrenta um jejum de 33 anos na competição, e aposta em uma geração multicampeã na categoria a nível estadual para findar a seca. Do outro lado, o time paulista quer melhorar o desempenho de 2024, quando caiu na segunda fase, e busca surpreender com um triunfo na estreia. O jogo terá transmissão da CazéTV. ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

continua após a publicidade

➡️ Copinha 2025: entenda o impacto financeiro para clubes, empresas e cidades

✅ FICHA TÉCNICA

Vasco x XV de Piracicaba

1ª rodada - Grupo 32 - Copinha

📆 Data e horário: sábado, 4 de janeiro de 2025, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nicolau Alayon, em Água Branca (SP)

📺 Onde assistir: CazéTV (YouTube)

🕴️ Arbitragem: Renan Pantoja de Quequi (árbitro); Marcela de Almeida Silva e Guilherme Holanda Moura Lima (auxiliares); Caique Tiago de Oliveira Miquilini (quarto árbitro)

➡️ Vasco aposta em geração vitoriosa para levantar taça após 33 anos

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Matheus Curopos)

Phillipe Gabriel; Breno, Roger, Wanyson e João Gabriel; Ramon Rique, Igor Toledo e Lukas Zuccarello; Alexander, Pedro Augusto e Léo Jacó



XV DE PIRACICABA (Técnico: Leandro Silva)

Cadu Bertin; André, Enzo, Fábio Alves e Gabriel Augusto; Murylo e Uliani; Marcos Vinícios, Delatorre e Di Lucca; Gabriel Venite

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte