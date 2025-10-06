Herói da vitória do Vasco, GB já foi flagrado comemorando gol no meio da torcida; veja vídeo
Jogador marcou segundo gol pelo time profissional do Vasco neste domingo
Autor do gol que garantiu os três pontos para o Vasco no emocionante triunfo por 4 a 3 sobre o Vitória, neste domingo (5), em São Januário, GB viveu uma noite especial — e curiosamente, ele já havia vibrado como torcedor em um momento marcante do clube. Ainda nas categorias de base, em março de 2024, o atacante foi flagrado em um vídeo comemorando um gol do Vasco nas arquibancadas do Maracanã, ao lado dos companheiros Estrella e Lyncon. Em agosto do mesmo ano, o atacante marcou seu primeiro gol pelo Gigante da Colina, no empate em 2 a 2 contra o Bragantino.
Com quase dois metros de altura (1,96m) e boa mobilidade para o porte físico, GB é considerado uma das principais promessas reveladas em São Januário. No campo, ele mostrou faro de gol: aos 52 minutos do segundo tempo, aproveitou cruzamento de Lucas Piton e marcou o gol que sacramentou o triunfo cruz-maltino.
O caminho de GB, no entanto, teve obstáculos. Em fevereiro deste ano, o atacante chegou a viajar para a Turquia para acertar com o Fenerbahçe, mas o negócio foi interrompido após exames médicos apontarem um possível risco de lesão no joelho. De volta ao Vasco, o departamento médico do clube discordou do diagnóstico turco. Após novas avaliações, concluiu-se que não havia necessidade de cirurgia, apenas um tratamento conservador.
Agora, recuperado de uma lesão na coxa sofrida em julho, GB mostrou que segue pronto para ajudar o Vasco. Com o gol decisivo diante do Vitória, o atacante pode ganhar mais espaço com Fernando Diniz e ajudar o Vasco na sequência da temporada.
