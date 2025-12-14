Narrador liga alerta para Rayan em Fluminense x Vasco: 'Ele não tem'

Rayan foi o grande destaque do jogo de ida de semifinal entre Vasco e Fluminense. Além de marcar o gol de empate, o atacante foi o responsável pela construção da jogada que originou o segundo gol Cruz-Maltino, marcado por Pablo Vegetti. Em análise em seu canal no Youtube, o narrador da CazéTV Luis Felipe Freitas rasgou elogios ao garoto de 19 anos, mas alertou: "ele não tem obrigação de decidir nada".

- A gente não pode tratar o Rayan como uma promessa comum do futebol brasileiro. A temporada dele é de uma grande promessa do futebol brasileiro e ele reúne algumas características raras em um jogador. A primeira é a personalidade, ele é peitudo, ele vai para dentro, procura o gol, provoca, ele faz o que tiver que fazer. Esse já um ponto que ele se diferencia de muitos jogadores. Além disso, ele tem força física pra caramba, tem faro de gol e chuta forte - elogiou.

- Vamos olhar para esse garoto. Obviamente ele não tem obrigação de decidir nada. Mas ele tem decidido. Se ele não jogar bem o jogo da volta, é natural dentro de um contexto de evolução. Mas ele é precoce e muito talentoso - conclui Luis Felipe Freitas.

Rayan foi decisivo em jogo de ida enter Vasco x Fluminense

Precisando reverter o placar, o Vasco voltou intenso depois do intervalo. Logo aos 5 minutos, após jogada pela esquerda, Nuno cruzou rasteiro encontrou Rayan livre para igualar o placar e levantar a torcida vascaína no Maracanã.

O Cruz-Maltino cresceu com o gol e a força emanada da arquibancada, enquanto o Fluminense tentava se recolocar na partida.

O cronômetro marcava 48 minutos do segundo tempo, quando Rayan partiu em direção ao ataque. Vasco e Fluminense já aceitavam o empate em 1 a 1, mas Rayan não. O atacante sofreu uma falta, mas levantou e cobrou muito rapidamente. Na sequência da jogada, Puma acionou Andrés Gomes, que não exitou e cruzou em direção à área adversária. Lá estava Pablo Vegetti, que de cabeça marcou para garantir a vitória do Vasco.

