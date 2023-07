Abel Hernández é revelado pelo Central Espanõl, do Uruguai. O atacante também já jogou no Peñarol quando mais novo. Após consolidou a carreira no futebol europeu, em clubes como Palermo-ITA, Hull City-ING e CSKA-RUS. Além disso, teve uma curta passagem no Al Ahli-SAU. No Brasil também vestiu a camisa do Fluminense. Depois disso foi para o San Luis-MEX.