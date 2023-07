Sornoza está concentrado para o Desafio de Clubes entre o Independiente del Valle e o Sevilla, os atuais campeões da Sul-Americana e da Europa League, na Espanha. O meia se mostrou lisonjeado com o interesse do Vasco e se animou com a possibilidade de retornar ao Brasil, onde jogou no Fluminense e Corinthians, mas a boa fase no time equatoriano, que está nas oitavas de final da Libertadores, dificulta bastante a saída. No início do ano, Sornoza foi oferecido ao Vasco, mas o nome não agradou.