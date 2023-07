Ramon Díaz deve fazer a sua estreia no comando do Vasco no próximo domingo, contra o Athletico-PR, em São Januário. No entanto, o treinador ainda não está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. A expectativa é de que isso ocorra nesta quarta-feira. O Cruz-Maltino é o penútimo colocado no Campeonato Brasileiro, com apenas 9 pontos.