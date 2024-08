Vasco aposta na força do São Januário para superar o Athletico-PR

Vasco aposta na força da torcida em São Januário. (Foto: Matheus Guimarães / Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 06:25 • Rio de Janeiro

O Vasco espera fazer valer o bom momento jogando em São Januário para vencer o Athletico-PR nesta segunda-feira, 26, no encerramento da 24ª rodada do Brasileirão. A equipe não perde jogando em seu estádio desde na 4ª rodada do campeonato.

Desde que foi goleado por 4 a 0 pelo Criciúma em abril, o Vasco disputou sete partidas em seu estádio e venceu quatro delas, além de empatar as outras três.

Outro fator capaz de encher o torcedor vascaíno de esperança para esta segunda-feira é o ótimo retrospecto do time sob o comando de Rafael Paiva. São cinco vitórias e dois empates em jogos do Brasileirão sob a batuta do treinador.

Isso não quer dizer, contudo, que o Vasco terá vida fácil no jogo desta segunda. Afinal, o Athletico-PR tem sido uma pedra no sapato do time carioca. Os paranaenses não sofrem gol do Vasco no campeonato nacional desde o Brasileirão de 2020.

Vasco x Athletico-PR se enfrentam a partir das 21h desta segunda-feira. Será o primeiro de três confrontos entre as equipes nas próximas semanas. Isso porque os dois serão adversários também nas quartas de final da Copa do Brasil, como definiu o sorteio realizado na CBF na semana passada.