Vasco segue em necessidade de contratar na janela (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lucas Borges , supervisionado por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 13:49 • Rio de Janeiro

O Vasco vive bom momento no campo, e chega ao último dia da janela de transferências aliviado. O desempenho positivo da equipe comandada por Rafael Paiva tirou o possível peso e senso de urgência da reta final do mercado.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

➡️ Vasco alcança maior sequência invicta desde campanha que levou o time à Libertadores; relembre

Entretanto, nem tudo são flores. As boas contratações feitas pela diretoria não foram suficientes para cobrir todas as carências do plantel cruz-maltino. Por isso, o Lance! preparou um resumo de como foram os meses administrativos do Vasco na busca por aquisições e o que ainda falta acontecer no "Deadline Day".

As principais necessidades do Vasco no momento são reforços na zaga e no setor ofensivo. A defesa tem sido criticada por falhas individuais e o excesso de gols sofridos, principalmente em jogos importantes, levando à necessidade de o ataque resolver com as viradas recentes. Na frente, apesar de ter Vegetti como a referência principal do momento, Paiva não poderá mais contar com Adson em 2024 por lesão, e necessitaria de mais uma peça para sustentar o elenco na disputa da Copa do Brasil e do Brasileirão.

Três nomes estão em processo de acerto com o Gigante da Colina. O suíço Maxime Domínguez, do Gil Vicente-POR, já tem acordo finalizado e deve assinar o contrato digitalmente nas próximas horas para reforçar o meio de campo. Na zaga, há dois no radar: Ian Glavinovich, do Newell's Old Boys-ARG, e Luan Peres, que precisa rescindir com o Fenerbahçe para concretizar sua volta ao Brasil.

- A montagem de elenco é sempre algo que a gente deve ter bastante cuidado. A gente quer sempre um elenco mais competitivo possível. Quando a gente tem essa disputa sadia por posição, quem se beneficia é o Vasco. O calendário do futebol brasileiro, ele geralmente bota muito jogo em sequência. Tem que ter equilíbrio por causa da folha salarial, do investimento que é feito ao longo da temporada - disse Marcelo Sant'Ana, diretor executivo do Cruz-Maltino.

➡️ Vasco vence o Vitória fora de casa e encosta no pelotão de cima no Brasileirão

Até o momento, o Vasco acertou quatro contratações na janela do inverno brasileiro:

⚽ Philippe Coutinho - meio-campista - empréstimo junto ao Aston Villa-ING

⚽ Souza - volante - sem custos após rescindir com o Istambul Basaksehir-TUR

⚽ Alex Teixeira - meia-atacante - sem custos por estar sem clube

⚽ Emerson Rodríguez - atacante - empréstimo junto ao Inter Miami-EUA

⚽ Jean David - ponta-esquerda - 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 8,1 milhões) junto ao Toluca-MEX

Mesmo com os buracos no elenco, o clube carioca vem se sustentando pelas suas valências individuais. Além da estrela de Vegetti, nomes como Léo Jardim e Lucas Piton vivem momento iluminado. Os reforços, até o momento, não surtiram grande efeito: Coutinho, por exemplo, se lesionou e está no DM; Jean David estreou na última semana, e Alex Teixeira recebeu poucas oportunidades, assim como Souza. Rodríguez, por sua vez, vem tendo minutos em sequência e já balançou as redes, na virada sobre o Athletico-PR por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro.

Vasco de Rafael Paiva já contratou cinco atletas na janela do inverno brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

As últimas horas, portanto, devem ser de agito para o Vasco na busca por Domínguez, Glavinovich e Luan Peres. Caso não consiga fechar nenhuma contratação, poderá se reforçar posteriormente com atletas livres no mercado.