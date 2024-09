João Victor, jogador do Vasco, comemora seu gol com jogadores do seu time durante partida contra o Vitória no Barradão pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Jhony Pinho/AGIF)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 02/09/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro

Neste domingo (1), o Vasco venceu o Vitória por 1 a 0, no Barradão, pela 25ª rodada do Brasileirão, e alcançou uma sequência invicta de oito jogos. Com gol de João Victor, o Cruz-Maltino terminou o mês de agosto sem saber o que é perder.

Na última temporada, o time de Ramón Díaz chegou a emplacar seis jogos sem derrotas, sendo três vitórias e três empatades. A equipe de Rafael Paiva já superou essa marca com quatro vitórias e três empates, somando Brasileirão e Copa do Brasil.

A sequência atual é a maior série invicta do Cruz-Maltino nas duas competições nacionais desde 2017, quando conquistou uma vaga na Libertadores do ano seguinte, sob o comando de Zé Ricardo. Na ocasião, o Vasco terminou na sétima posição no Campeonato Brasileiro, com uma sequência de 11 jogos sem perder: quatro vitórias e sete empates. Alberto Valentim chegou a emplacar sete jogos em 2028: 2 vitórias e quatro empates.

Rafael Paiva, técnico do Vasco, durante partida contra o Fluminense, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O aproveitamento de Rafael Paiva é impressionante. Em 20 jogos à frente do time, são 10 vitórias, seis empates e quatro derrotas. Além de classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, podendo avançar às semis.

Além da sequência sem derrotas, o resultado da rodada quebrou mais um tabu que perdurava por sete anos: a última vez que o Vasco venceu o Vitória, no Barradão, também foi em 2017. Mais um motivo para os torcedores acreditarem em uma vaga na Libertadores nesta temporada.

Com os três pontos, o Cruz-Maltino chegou aos 34 pontos, ultrapassando o Atlético-MG, e reassumindo a oitava posição na tabela. A distância para o 7º colocado, Bahia, cai para cinco pontos. Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o Flamengo, no domingo (15), às 18h30 (Brasília), no Maracanã.

