Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 01/09/2024 - 21:52 • Rio de Janeiro

Neste domingo (1), o Vasco venceu o Vitória, por 1 a 0, em Salvador, pela 25ª rodada do Brasileirão e reassumiu a oitava posição. Gol da partida foi marcado pelo zagueiro João Victor com assistência de Payet, que começou no banco de reservas.

Em entrevista coletiva após o triunfo contra o Vitória, Rafael Paiva exaltou a conquista dos três pontos fora de casa e explicou a decisão de ter começado com Payet no banco. O treinador optou por quatro atacantes: Emerson Rodríguez, Rayan, David e Vegetti.

- Ele (Payet) é extremamente importante para a gente. Vinha de uma sequência em que começou os jogos e foi até quase o final de vários jogos seguidos. E não podemos correr nenhum risco de perder o Payet porque ele é um jogador que faz muita diferença técnica. Hoje tomamos a decisão de poupá-lo no início do jogo, mas a gente sabe que, quando ele entra, o nosso nível técnico melhora e é uma pena aquele gol não ter entrado porque demonstra a qualidade e facilidade que ele tem de fazer as coisas - disse o comandante.

– Ele tem jogado, estado e treinado mais feliz e isso é importante pra gente porque ele faz mutia diferença.

O treinador explicou estratégia por trás das mudanças na escalação. Com a vitória em Salvador, o Vasco chegou a oito jogos de invencibilidade, maior sequência em sete anos.

- A gente tentou ter mais jogadores no entrelinhas. Sabíamos que o Vitória ia nos pressionar e a gente queria, ao mesmo tempo de ter profundida e empurrar a linha de quatro do Vitória para trás, a gente gostaria de jogar no entrelinhas. Só que o Vitória encaixou muito bem a marcação, transitou muito forte, e acho que essa foi a maior dificuldade que tivemos no primeiro tempo. Muito forte na transição, jogadores potentes pelos lados e tivemos que correr muito para trás. Não conseguimos ter o controle do jogo que gostaríamos. Estamos tentando buscar todas as estratégias para quando for preciso. O campeonato está afunilando, a Copa do Brasil também, e precisamos ter estratégias para mudar o jogo. Temos conseguido sair atrás e mudar dentro do jogo para buscar as vitórias, e estamos tentando evoluir e extrair o máximo dos jogadores.

Rafael Paiva, técnico do Vasco, em coletiva de imprensa. (Foto: Leandro Amorim / Vasco)

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X VASCO

25ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 1º de setembro de 2024, às 18h30;

📍 Local: Estádio do Barradão, Salvador (BA);

⚽ Gols: João Victor, aos 72' (VAS)

🅰️ Assistências: Dimitri Payet (VAS)

🟨 Cartões amarelos: Neris e William Lepo (VIT); João Victor e Matheus Carvalho (VAS)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES:

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Raul Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Silva, Willian Oliveira e Filipe Machado; Carlos Eduardo, Alerrandro e Osvaldo.

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maicon e Lucas Piton; Hugo Moura, Juan Sforza, Emerson Rodríguez, David e Rayan; Vegetti.