João Victor, jogador do Vasco, comemora gol contra o Vitória no Barradão. (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 01/09/2024 - 20:34 • Rio de Janeiro

Neste domingo (1), o Vasco foi até Salvador para enfrentar o Vitória pela 25ª rodada do Brasileirão. Apesar do primeiro tempo morno, o Cruz-Maltino venceu por 1 a 0 com gol de João Victor e voltou a oitava posição.

Com os três pontos, o Gigante da Colina chega a 34 pontos, ultrapassando o Atlético-MG, e reassumindo a oitava posição na tabela. A distância para o 7º colocado, Bahia, cai para cinco pontos. Já o Vitória se afunda na zona de rebaixamento com 23 pontos e chega a quatro jogos sem vencer.

Como foi a partida?

A partida começou apática para os dois lados. Rafael Paiva optou por um Vasco diferente, com quatro atacantes: Emerson Rodríguez, Rayan, David e Vegetti. A escalação ofensiva não fez efeito na primeira etapa, com um primeiro tempo com pouca criação, o Vitória foi quem dominou a partida, mas esbarrou na defesa de Léo Jardim.

No segundo tempo, Payet e Jean David entraram e as modificações deram resultado. O Cruz-Maltino tomou as rédeas da partida e chegou mais ao gol adversário. O gol do jogo veio dos pés de João Victor, depois de cobrança de escanteio do francês, que chegou a 9 assistências, se tornando o maior garçom do time na temporada.

E agora?

Agora, o Vasco terá uma semana de descanso na Data Fifa para recuperar jogadores desgastados pela sequência de jogos. O Cruz-Maltino volta à campo na quarta-feira (11), pelo jogo de volta da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, em Curitiba.

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X VASCO

25ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 1º de setembro de 2024, às 18h30;

📍 Local: Estádio do Barradão, Salvador (BA);

⚽ Gols: João Victor, aos 72' (VAS)

🅰️ Assistências: Dimitri Payet (VAS)

🟨 Cartões amarelos: Neris e William Lepo (VIT); João Victor e Matheus Carvalho (VAS)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES:

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Raul Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Silva, Willian Oliveira e Filipe Machado; Carlos Eduardo, Alerrandro e Osvaldo.

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maicon e Lucas Piton; Hugo Moura, Juan Sforza, Emerson Rodríguez, David e Rayan; Vegetti.

Wagner Leonardo, jogador do Vitória, disputa lance com Maicon, jogador do Vasco, durante partida no estádio Barradão, pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Jhony Pinho/AGIF)