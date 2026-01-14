Confira os melhores palpites e uma análise detalhada para Vasco x Maricá pelo Campeonato Carioca. O duelo de estreia das equipes no estadual será nesta quinta-feira (15/01), em São Januário. O pontapé inicial na capital carioca será às 21h30 (horário de Brasília). Com a diminuição de datas, a primeira fase do torneio mudou de formato, com seis rodadas disputadas e quatro classificados em cada grupo.

Palpite do Lance! para Vasco x Maricá (15/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A principal aposta no encontro de estreia das equipes é de mais gols marcados na segunda etapa. O Vasco abre o carioca com um time de jogadores poucos utilizados em 2025. Essa relação - em suma maioria - teve um ano abaixo tecnicamente, o que pode vim a gerar uma falta de entrosamento no encontro. E marcar no tempo final foi uma marcar da equipe nos últimos jogos.

Isso porque cinco dos últimos nove gols feitos na última temporada foram nos 45 minutos finais. O Maricá deve tentar arrancar pontos diante dos reservas do Cruz-Maltino. Ano passado, nove das 11 partidas disputadas pelo time no estadual terminaram com o segundo tempo com mais gols.

O Vasco fechou 2025 levando em média 1,8 gols por jogo nos últimos dez jogos 13 dos 17 gols sofridos pelo Maricá no estadual ano passado foram nos 45 minutos finais

Outros palpites para Vasco x Maricá

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Vasco entra em campo com uma escalação bem modificada em relação aos jogadores principais. A falta de entrosamento pode ser um fator na expectativa de baixo número de gols. Importante reforçar que o time fechou o último ano com oito dos últimos dez jogos marcando um ou nenhum gol. O mercado abaixo de 2,5 tentos se repetiu em três das cinco partidas do Maricá na Copa Rio do ano passado.

O retorno após um período de pré-temporada deve reforçar para um duelo mais truncado, principalmente no primeiro tempo. Apesar de estar apenas na sua segunda participação na elite, o Tsunami dificultou a vida de alguns grandes ano passado. O estilo de jogo - contra um Gigante da Colina modificado - deve forçar um empate ou no primeiro tempo ou ao final do encontro.

O Vasco terminou 2025 sendo uma equipe com estilo que favorece o número de escanteios. O Cruz-Maltino teve nos últimos dez jogos média de 5,2 cobranças. Em oito desses duelos, foi a equipe que teve a primeira bola parada do encontro. Em casa, apesar do time misto, tende a apostar bastante em um estilo de profundidade, favorecendo a aposta na primeira cobrança.

Análise e Forma dos Times

Vasco - Momento e escalação

26 dias após o vice na Copa do Brasil, o Vasco recomeça mais um temporada nesta quinta-feira. O Gigante da Colina entra no Carioca tentando encerrar um jejum de dez anos sem o título estadual. A diretoria manteve o trabalho de Fernando Diniz para 2026. Na montagem do elenco para este ano, Jean David, Paulinho Paula, Mauricio Lemos e Lucas Oliveira deixaram o elenco Cruz-Maltino.

Por outro lado, Johan Rojas e Alan Saldivia foram os dois primeiros nomes acertados pelo clube como reforços para o elenco de Diniz. O treinador confirmou em coletiva que estará a beira do campo na estreia da competição. A escalação, contudo, deve ser formada por jovens da base e atletas com poucos minutos em 2025.

Provável escalação do Vasco: Fuzato; Paulo Ricardo, Lyncon, Lucas Freitas e Leandrinho; Sforza e JP; Adson, Estrella e Garré; GB. Técnico: Fernando Diniz.

Maricá - Momento e escalação

O Tsunami se prepara para a sua segunda participação na elite estadual. No ano que debutou na competição, a equipe terminou no décimo lugar, permanecendo na primeira divisão. A campanha teve três vitórias, três empates e cinco derrotas. A diretoria manteve o ex-atacante Reinaldo Oliveira, com passagens por clubes do futebol carioca, como técnico para a temporada.

Além do treinador, alguns jogadores da campanha em 2025 continuam no time. O goleiro Dida, o lateral Almir e o atacante Denílson são alguns dos que renovaram o contrato. A principal contratação para 2026 foi o defensor Rafael Forster, com passagem recente pelo Botafogo, e o volante Wellington, que jogou no São Paulo e Vasco.

Provável escalação do Maricá: Dida; Almir, Rafael Forster, Sandro Silva e Marcelinho; Wellington, Matheus Lira, Vinícius Matheus e Marcelo; Denílson e Caio Vitor. Técnico: Reinaldo.

Confronto direto e estatísticas de Vasco e Maricá

O histórico recente entre Vasco e Maricá é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Vasco e Maricá

29/01/2025 - Maricá 0 x 1 Vasco - (Campeonato Carioca)

Estatísticas e curiosidades de Vasco x Maricá

Será o segundo encontro na história entre as equipes O Vasco estreou com menos de 2,5 gols as últimas três edições de Campeonatos Carioca O Maricá teve quatro pontos somados em seis jogos como visitante na última edição do torneio No primeiro confronto direto, foram três cobranças de escanteios para cada lado Somados, os dois times sofreram 29 gols na edição de 2025 (12 do Vasco e 17 do Maricá)

Comparação de Odds para Vasco x Maricá

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam:

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 1,68 2,05 Betano 1,65 2,12 Bet365 1,66 2,10

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Vasco x Maricá

Segundo tempo com mais gols (2,05 na Betsson) Menos de 2,5 gols (1,95 na Betsson) Resultado ao intervalo ou final: Empate (1,70 na Betano) Vasco cobra o primeiro escanteio (1,57 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.