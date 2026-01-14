Vasco x Maricá – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e as odds para Vasco x Maricá pelo Campeonato Carioca
Confira os melhores palpites e uma análise detalhada para Vasco x Maricá pelo Campeonato Carioca. O duelo de estreia das equipes no estadual será nesta quinta-feira (15/01), em São Januário. O pontapé inicial na capital carioca será às 21h30 (horário de Brasília). Com a diminuição de datas, a primeira fase do torneio mudou de formato, com seis rodadas disputadas e quatro classificados em cada grupo.
Palpite do Lance! para Vasco x Maricá (15/01/2026)
A principal aposta no encontro de estreia das equipes é de mais gols marcados na segunda etapa. O Vasco abre o carioca com um time de jogadores poucos utilizados em 2025. Essa relação - em suma maioria - teve um ano abaixo tecnicamente, o que pode vim a gerar uma falta de entrosamento no encontro. E marcar no tempo final foi uma marcar da equipe nos últimos jogos.
Isso porque cinco dos últimos nove gols feitos na última temporada foram nos 45 minutos finais. O Maricá deve tentar arrancar pontos diante dos reservas do Cruz-Maltino. Ano passado, nove das 11 partidas disputadas pelo time no estadual terminaram com o segundo tempo com mais gols.
- O Vasco fechou 2025 levando em média 1,8 gols por jogo nos últimos dez jogos
- 13 dos 17 gols sofridos pelo Maricá no estadual ano passado foram nos 45 minutos finais
Outros palpites para Vasco x Maricá
O Vasco entra em campo com uma escalação bem modificada em relação aos jogadores principais. A falta de entrosamento pode ser um fator na expectativa de baixo número de gols. Importante reforçar que o time fechou o último ano com oito dos últimos dez jogos marcando um ou nenhum gol. O mercado abaixo de 2,5 tentos se repetiu em três das cinco partidas do Maricá na Copa Rio do ano passado.
O retorno após um período de pré-temporada deve reforçar para um duelo mais truncado, principalmente no primeiro tempo. Apesar de estar apenas na sua segunda participação na elite, o Tsunami dificultou a vida de alguns grandes ano passado. O estilo de jogo - contra um Gigante da Colina modificado - deve forçar um empate ou no primeiro tempo ou ao final do encontro.
O Vasco terminou 2025 sendo uma equipe com estilo que favorece o número de escanteios. O Cruz-Maltino teve nos últimos dez jogos média de 5,2 cobranças. Em oito desses duelos, foi a equipe que teve a primeira bola parada do encontro. Em casa, apesar do time misto, tende a apostar bastante em um estilo de profundidade, favorecendo a aposta na primeira cobrança.
Análise e Forma dos Times
Vasco - Momento e escalação
26 dias após o vice na Copa do Brasil, o Vasco recomeça mais um temporada nesta quinta-feira. O Gigante da Colina entra no Carioca tentando encerrar um jejum de dez anos sem o título estadual. A diretoria manteve o trabalho de Fernando Diniz para 2026. Na montagem do elenco para este ano, Jean David, Paulinho Paula, Mauricio Lemos e Lucas Oliveira deixaram o elenco Cruz-Maltino.
Por outro lado, Johan Rojas e Alan Saldivia foram os dois primeiros nomes acertados pelo clube como reforços para o elenco de Diniz. O treinador confirmou em coletiva que estará a beira do campo na estreia da competição. A escalação, contudo, deve ser formada por jovens da base e atletas com poucos minutos em 2025.
Provável escalação do Vasco: Fuzato; Paulo Ricardo, Lyncon, Lucas Freitas e Leandrinho; Sforza e JP; Adson, Estrella e Garré; GB. Técnico: Fernando Diniz.
Maricá - Momento e escalação
O Tsunami se prepara para a sua segunda participação na elite estadual. No ano que debutou na competição, a equipe terminou no décimo lugar, permanecendo na primeira divisão. A campanha teve três vitórias, três empates e cinco derrotas. A diretoria manteve o ex-atacante Reinaldo Oliveira, com passagens por clubes do futebol carioca, como técnico para a temporada.
Além do treinador, alguns jogadores da campanha em 2025 continuam no time. O goleiro Dida, o lateral Almir e o atacante Denílson são alguns dos que renovaram o contrato. A principal contratação para 2026 foi o defensor Rafael Forster, com passagem recente pelo Botafogo, e o volante Wellington, que jogou no São Paulo e Vasco.
Provável escalação do Maricá: Dida; Almir, Rafael Forster, Sandro Silva e Marcelinho; Wellington, Matheus Lira, Vinícius Matheus e Marcelo; Denílson e Caio Vitor. Técnico: Reinaldo.
Confronto direto e estatísticas de Vasco e Maricá
O histórico recente entre Vasco e Maricá é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Vasco e Maricá
- 29/01/2025 - Maricá 0 x 1 Vasco - (Campeonato Carioca)
Estatísticas e curiosidades de Vasco x Maricá
- Será o segundo encontro na história entre as equipes
- O Vasco estreou com menos de 2,5 gols as últimas três edições de Campeonatos Carioca
- O Maricá teve quatro pontos somados em seis jogos como visitante na última edição do torneio
- No primeiro confronto direto, foram três cobranças de escanteios para cada lado
- Somados, os dois times sofreram 29 gols na edição de 2025 (12 do Vasco e 17 do Maricá)
Comparação de Odds para Vasco x Maricá
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam:
Resumo dos palpites do Lance! para Vasco x Maricá
