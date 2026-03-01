O Vasco empatou em 1 a 1 com o Fluminense neste domingo (1°), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, e perdeu a chance de ir à grande decisão. Em entrevista coletiva após o duelo, Bruno Lazaroni comentou as estratégias adotadas pelo time cruz-maltino e avaliou o trabalho durante o ano. Além disso, o auxiliar técnico fez elogios à passagem de Fernando Diniz, demitido do cargo após derrota no jogo de ida.

— Querendo ou não, o trabalho do Fernando Diniz, pelo menos esse ano, acabou não tendo resultado, mas o trabalho dele é muito bom. A forma como ele consegue elaborar os treinos, a forma como ele cobra, de certa maneira, qualquer treinador que chegar aqui no Vasco ele vai ter um trabalho mais facilitado por conta disso — disse Lazaroni.

— A minha ideia para o jogo, pelo Fluminense levar para um jogo muito físico, e o objetivo era que tanto o Brenner quanto o Rojas flutuassem mais por dentro para surgirem o espaço tanto ao Andrés quanto para o David. Isso não aconteceu tanto no primeiro tempo, mas nós tivemos duas oportunidades até antes mesmo de fazer o primeiro gol. E aí já no segundo tempo a gente começou a se movimentar mais nesse sentido. Mas, infelizmente, foi insuficiente. O que nós e a torcida gostaríamos era que a gente passasse de fase, mas não foi possível — seguiu.

Como foi Fluminense x Vasco?

Vasco foi eliminado para o Fluminense na semifinal do Campeonato Carioca (Foto: Alexandre DurÃ£o/Zimel Press/Gazeta Press)

No duelo dos auxiliares Maxi Cuberas, que comandou o Fluminense pela suspensão de Zubeldía, e Bruno Lazaroni, interino no Vasco da Gama após a demissão de Diniz, o clássico foi marcado por equilíbrio, disputas físicas e intensidade. O Tricolor teve a chance de abrir vantagem logo aos dois minutos do primeiro tempo, mas Renê desperdiçou pênalti sofrido por Canobbio em lance com Barros. Ainda na etapa inicial, o lateral perdeu a bola na jogada que resultou no gol de Robert Renan, inicialmente anulado por impedimento e validado após revisão do VAR.

No segundo tempo, o Vasco teve a oportunidade de ampliar em nova cobrança de pênalti, mas Brenner parou em Fábio. O Fluminense também contou com uma penalidade e, aos 42 minutos, Ganso deslocou Léo Jardim para empatar a partida em 1 a 1. Com a vantagem construída no jogo de ida, a equipe tricolor administrou o resultado nos minutos finais e confirmou a classificação para a final do Campeonato Carioca.

