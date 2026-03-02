Torcida do Vasco manda recado a Pedrinho após eliminação no Carioca

O Vasco foi eliminado do Campeonato Carioca, na noite deste domingo (1), depois de empatar o jogo de volta da semifinal com o Fluminense. Após a partida decisiva, torcedores do Cruz-Maltino mandaram recados ao presidente Pedrinho nas redes sociais.

continua após a publicidade

Em jogo pegado, o Vasco saiu na frente do Fluminense com gol de Robert Renan. No segundo tempo, Brenner teve pênalti, mas parou nas mãos de Fábio. Ganso teve a chance na penalidade e não desperdiçou para sacramentar a classificação tricolor.

➡️Europeus se chocam com atuação de Wesley contra gigante europeu: 'Não esperava'

➡️Estêvão vira assunto em derrota do Chelsea: 'Não podemos contar'

➡️Torcedores do Vasco apontam culpado por eliminação para o Fluminense: 'Parabéns'

Nas redes sociais, muitos torcedores do Vasco aproveitaram a eliminação para tecer algumas críticas ao presidente Pedrinho. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

Fábio defendeu pênalti de Brênner, do Vasco (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Veja comentários sobre o presidente

Como foi o jogo entre Vasco e Fluminense

No duelo dos auxiliares Maxi Cuberas, que comandou o Fluminense pela suspensão de Zubeldía, e Bruno Lazaroni, interino no Vasco após a demissão de Diniz, todos os ingredientes de uma grande rivalidade. Destaque para as disputas físicas e, principalmente, energia de ambos os lados.

Assim como na ida, o clássico entre Fluminense x Vasco foi marcado por muito equilíbrio. O roteiro do jogo, no entanto, poderia ter sido mais favorável ao Tricolor, mas Renê desperdiçou pênalti marcado em Canobbio e cometido por Barros aos dois minutos do primeiro tempo. Uma daquelas chances que, em confronto decisivo, precisa ser aproveitada.

continua após a publicidade

Renê foi o protagonista da primeira etapa, mas com o torcedor do Vasco celebrando. O lateral-esquerdo foi quem perdeu a bola no lance que originou o gol do Cruz-Maltino, com Robert Renan, anulado em campo por impedimento e validado posteriormente após revisão na cabine do VAR.

O grande ditado do mundo da bola sempre lembra: "Quem não faz, leva". No segundo tempo de Fluminense x Vasco, o Cruz-Maltino teve a chance de ampliar o marcador em cobrança de pênalti, mas Brenner parou nas mãos de Fábio. O Fluminense, quando teve a chance na marca da cal, viu o maestro Ganso deslocar Léo Jardim com categoria e deixar tudo igual aos 42 minutos. Com o resultado a favor no agregado, a equipe tricolor administrou bem no fim e carimbou a vaga para a final.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em gols de Fluminense e Vasco! Clique aqui e saiba mais!