Torcedores repercutem atitude de titular após derrota: 'Entendeu o que é o Vasco'
Cruz-Maltino empatou em 1 a 1 e foi eliminado na semifinal do Carioca
Um dos poucos jogadores que ainda têm recebido o carinho e a paciência do torcedor do Vasco, é o "novato" Andrés Gómez. O atacante ganhou destaque na equipe cruz-maltina após excelentes atuações na Copa do Brasil de 2025, chamando atenção pela ousadia e coragem no ataque vascaíno.
Após a derrota para o Fluminense, eliminando o Vasco do Campeonato Carioca, Andreas demonstrou muita revolta com o resultado e com a arbitragem. Nas redes sociais, o torcedor se viu em campo, se identificando com a frustração do jogador.
➡️ Melhores momentos: Ganso marca no fim, Fluminense elimina o Vasco e vai à final do Carioca
Fluminense elimina o Vasco e vai à final do Carioca
Em clássico emocionante e com três pênaltis ao longo dos 90 minutos, neste domingo (1/3), no Maracanã, Fluminense e Vasco empataram pelo placar de 1 a 1. Como o Tricolor havia vencido a ida por 1 a 0, levou a melhor no placar agregado e avançou à grande final do Campeonato Carioca.
Os gols foram marcados por Robert Renan, para o Cruz-Maltino, na primeira etapa, e por Ganso, para o Flu, no fim do jogo.
Em jogo pegado, o Vasco saiu na frente do Fluminense com gol de Robert Renan. No segundo tempo, Brenner teve pênalti, mas parou nas mãos de Fábio. Ganso teve a chance na penalidade e não desperdiçou para sacramentar a classificação tricolor.
O Tricolor das Laranjeiras, agora, aguarda o desfecho da outra semifinal da competição. Flamengo e Madureira se enfrentam nesta segunda-feira (2), também pelo jogo de volta, com o Rubro-Negro tendo 3 a 0 no placar agregado após boa vitória no primeiro compromisso.
