Para sair da zona de rebaixamento, o Vasco ainda tem que contar com uma derrota do Santos, que faz o clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena. Desta forma, o Cruz-Maltino igualaria a pontuação e o número de vitórias do Peixe. No entanto, a equipe de São Januário leva vantagem no saldo de gols.