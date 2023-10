Neste domingo (29), às 16h, o Vasco tem uma verdadeira decisão na luta contra o rebaixamento. O Cruz-Maltino enfrenta o Goiás, no Hailé Pinheiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apenas um ponto separam as equipes, que estão no Z4 da competição. O Esmaraldino é o 17º, com 31 pontos, e o Vasco vem logo em seguida na classificação.