Já Alex Teixeira pode ter renascido após o gol marcado contra o Internacional. A cabeçada que balançou a rede não mudou o resultado, mas recolocou o atacante novamente no radar do técnico Ramón Díaz e dos torcedores. O jogador não conseguiu emplacar desde que retornou ao Vasco, mas foi importante em alguns momentos. Na Série B do ano passado, Alex Teixeira marcou os dois gols da vitória de virada sobre o Operário e sofreu o pênalti que deu o empate contra o Sport, na Ilha do Retiro.