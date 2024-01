Luciano Rodríguez foi revelado pelo Progreso, do Uruguai, em 2020. O atacante foi comprado pelo Liverpool-URU no ano passado e por lá marcou nove gols e deu uma assistência em 34 partidas. O jovem uruguaio de 20 anos também foi o autor do gol do título da seleção uruguaia no Mundial sub-20. Na ocasião, o Uruguai venceu a Itália por 1 a 0.